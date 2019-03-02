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Суббота, 02.03.2019
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Реал готов выложить сумасшедшие деньги за тренера

Реал готов выложить сумасшедшие деньги за тренера
07:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может продолжить свою карьеру в Мадриде.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может покинуть клуб по окончании сезона. Как утверждает The Sun, 46-летний аргентинский специалист недоволен отсутствием трансферов, полагая, что это мешает "шпорам" бороться за чемпионство.

Отмечается, что основным претендентом на Почеттино является Реал. "Королевский клуб" готов предложить 40 миллионов фунтов стерлингов за специалиста.

Почеттино: Тоттенхэм продолжает бороться за чемпионство

Напомним, Почеттино возглавляет Тоттенхэм с 2014 года. "Шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 60 очков после 28 туров.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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