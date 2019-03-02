Реал готов выложить сумасшедшие деньги за тренера

Новости спорта: Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может продолжить свою карьеру в Мадриде.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может покинуть клуб по окончании сезона. Как утверждает The Sun, 46-летний аргентинский специалист недоволен отсутствием трансферов, полагая, что это мешает "шпорам" бороться за чемпионство.

Отмечается, что основным претендентом на Почеттино является Реал. "Королевский клуб" готов предложить 40 миллионов фунтов стерлингов за специалиста.

Напомним, Почеттино возглавляет Тоттенхэм с 2014 года. "Шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 60 очков после 28 туров.