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Арсенал-Киев подписал восходящую звезду Шахтера Мудрика

Арсенал-Киев подписал восходящую звезду Шахтера Мудрика
10:05 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Как стало известно Игорю Бурбасу, Арсенал-Киев договорился о сотрудничестве с тремя футболистами.

Так, в последний вагон столичного клуба успели запрыгнуть украинцы Владислав Калитвинцев и Михаил Мудрик. Кроме этого, ряды киевлян пополнит габонец Гайтан, который зимой проходил просмотр в Заре.

Отмечается, что 18-летний Мудрик, являющийся игроком Шахтера, будет выступать за Арсенал на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В свою очередь, 26-летний Калитвинцев, присоединится к киевлянам в качестве свободного агента. Вспомним, что последним клубом Владислава было Динамо. 

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Ожидается, что Арсенал-Киев дозаявит всех новобранцев в течение часа.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Владислав Калитвинцев, ФК Арсенал (Киев), Михаил Мудрик.
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