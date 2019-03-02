Заявка Реала на матч с Барселоной 2.03.2019

Новости спорта: Главный тренер Реала Сантьяго Солари определился с составом, который будет готовиться ко встрече с Барселоной.

В заявке "сливочных" оказались защитник Серхио Рамос и полузащитник Иско, испытывавшие проблемы со здоровьем. Полностью заявка мадридского Реала выглядит следующим образом:

Голкиперы: Навас, Куртуа, Зидан;

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос;

Нападающие: Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.

Матч Реал Мадрид – Барселона в 26-м туре Примеры состоится сегодня на Сантьяго Бернабеу и начнется в 21:45 по киевскому времени.