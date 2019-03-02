Реал - Барселона: прогноз на матч Эль-Класико

Новости спорта: Каталонская "Барселона" названа фаворитом второго за четыре дня противостояния с мадридским "Реалом".

Команды вновь встретятся на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" после битвы в полуфинале Кубка Испании в рамках 26-го тура национального первенства. Матч состоится в субботу, 2 марта. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

2 марта, суббота

21:45 Реал - Барселона

Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех мадридского клуба достигают уровня 2,75. Кроме того, аналитики уверены в том, что очередное Эль-Класико подарит зрителям минимум три гола. Поставить на соответствующую позицию можно с коэффициентом 1,50.

Интересные факты

- "Барселона" не проигрывала "Реалу" в 5 последних матчах во всех турнирах (3 победы, 2 ничьи).

- 3 последние победы "Барселоны" над "Реалом" во всех соревнованиях были крупными (3:0, 5:1, 3:0).

- "Барселона" не проигрывала в 9 последних матчах чемпионата (6 побед, 3 ничьи).

- "Реал" не играл дома вничью с сентября (10 побед, 5 поражений).

- В 15 из 18 последних матчей между "Реалом" и "Барселоной" во всех турнирах проходила ставка "Тотал больше 2,5".