Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 24-го тура чемпионата Германии Аугсбург - Боруссия Д.

Аугсбург - Боруссия Д 2:1

Голы: Чи Дон Вон, 24, 68 — Алькасер, 81.

Аугсбург: Кобель — Данзо, Хедира, Стафилидис (Тайгль, 16) — Шмид, Хан, Байер (Ф. Гетце, 89), Макс — Чи Дон Вон (Кордова, 83), Ку Ча Чхоль — Грегорич.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Загаду, Диалло — Витсель, Дилейни (Геррейру, 67) — Санчо, Ройс (Алькасер, 68), Бруун Ларсен (Филипп, 76) — М. Гетце.

Предупреждения: Хан — Геррейру, Хакими.

В следующем туре национального первенства испытания для Аугсбурга продолжатся выездом в Лейпциг, где их будет встречать местный Ред Булл, а Боруссии предстоит принять Штутгарт на своем поле, сразу после ответной игры против лондонского Тоттенхэма.