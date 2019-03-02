Скачать
Суббота, 02.03.2019
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 2.03.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 2.03.2019
Сирийский футболист забил феноменальный гол бисиклетой (Видео)
Сирийский футболист забил феноменальный гол бисиклетой (Видео)

Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)

Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)
15:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 24-го тура чемпионата Германии Аугсбург - Боруссия Д.

Аугсбург - Боруссия Д 2:1

Голы: Чи Дон Вон, 24, 68 — Алькасер, 81.

Аугсбург: Кобель — Данзо, Хедира, Стафилидис (Тайгль, 16) — Шмид, Хан, Байер (Ф. Гетце, 89), Макс — Чи Дон Вон (Кордова, 83), Ку Ча Чхоль — Грегорич.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Загаду, Диалло — Витсель, Дилейни (Геррейру, 67) — Санчо, Ройс (Алькасер, 68), Бруун Ларсен (Филипп, 76) — М. Гетце.

Предупреждения: Хан — Геррейру, Хакими.

Сирийский футболист забил феноменальный гол бисиклетой (Видео)

В следующем туре национального первенства испытания для Аугсбурга продолжатся выездом в Лейпциг, где их будет встречать местный Ред Булл, а Боруссии предстоит принять Штутгарт на своем поле, сразу после ответной игры против лондонского Тоттенхэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, ФК Аугсбург, Аугсбург - Боруссия Д.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Анонс главных боев 2 марта
02 Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт
03 Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
04 Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
05 Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь