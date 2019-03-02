Роналду похвастался новым авто за 450 тысяч долларов

Новости спорта: Криштиану Роналду отлично чувствует себя в Италии.

Нападающий удерживает первую строчку в споре лучший бомбардиров Серии А и отлично ладит с партнерами по команде.

Все отлично и в личной жизни, несмотря на то, что Джорджина Родригес опровергла слухи о скорой свадьбе. Не хватало только одно – подарка для себя любимого.

Португалец продемонстрировал свою новую «игрушку» - роскошный белый Rolls-Royce Ghost.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Trabalho feito Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 1 Мар 2019 в 6:34 PST

Стоимость такого авто оценивается примерно в 450 тысяч долларов.

Это будет отличное дополнение для коллекции игрока, в которой уже есть Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley и Mercedes.