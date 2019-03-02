Роналду похвастался новым авто за 450 тысяч долларов

Нападающий удерживает первую строчку в споре лучший бомбардиров Серии А и отлично ладит с партнерами по команде.
Все отлично и в личной жизни, несмотря на то, что Джорджина Родригес опровергла слухи о скорой свадьбе. Не хватало только одно – подарка для себя любимого.
Португалец продемонстрировал свою новую «игрушку» - роскошный белый Rolls-Royce Ghost.
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Стоимость такого авто оценивается примерно в 450 тысяч долларов.
Это будет отличное дополнение для коллекции игрока, в которой уже есть Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley и Mercedes.