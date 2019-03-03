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Названа сумма трансфера Икарди

Названа сумма трансфера Икарди
00:55 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Миланский Интер может продать Икарди за 40-50 миллионов евро.

Форвард "Интера" Мауро Икарди, который основательно побил горшки с руководством итальянского клуба, навряд ли продолжит выступать на "Джузеппе Меацца". По информации издания Marca, боссы "нерадзурри" будут вынуждены продать 26-летнего аргентинца по бросовой цене. Речь идёт о сумме в 40-50 миллионов евро.

Одним из основных претендентов на южноамериканца считается мадридский "Реал". Агент и жена футболиста Ванда Нара заявила о том, что они с уважением относятся к "Королевскому клубу": "Информация о том, что Мауро не поехал в Мадрид из-за меня, как уже было сказано в Испании, является ложью. Мы очень уважаем "Реал".

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Напомним, в "Интере" довольно резко отреагировали на нежелание нападающего подписывать новый контракт. Мауро, трудовой договор с которым рассчитан до 2021-го года, лишили капитанской повязки. Кроме того, он пропустил последние матчи команды. Нынешний клуб предлагает южноамериканцу заключить новое четырёхлетнее соглашение с зарплатой в 6,5 миллионов евро, когда сам футболист нацелен получать 10 млн с учетом бонусов.

Напоследок добавим, что Икарди выступает в Милане с середины 2013-го. В нынешнем сезоне страйкер принял участие в 17 встречах Серии А, записав на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.

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ФК Интер (Милан), Милан, Серия А, Мауро Икарди.
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