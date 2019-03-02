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Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму

Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
16:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Киевское Динамо в Чернигове справилось с Десной на травмоопасном поле.

Футболисты киевского "Динамо" обыграли в субботу, 2 марта, черниговскую "Десну" (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина забили: Томаш Кендзёра (25-я минута) и Виталий Буяльский (69) - у киевлян; Егор Картушов (83) - у хозяев.

Форвард Динамо Соль получил травму

Десна - Динамо 1:2

Голы: Егор Картушов 83 - Томаш Кендзёра 25, Виталий Буяльский 68

Десна: Игорь Литовка, Темур Парцвания, Владислав Огиря (Михаил Козак 89), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Артем Фаворов, Денис Безбородько (Михаил Сергийчук 73), Андрей Мостовой, Дмитрий Немчанинов (Андрей Богданов 64), Максим Имереков, Денис Фаворов

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Тамаш Кадар 86), Владимир Шепелев, Франсиско Соль (Назарий Русин 45+3), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Мыколенко, Никита Бурда, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 90+2), Артем Шабанов, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Артем Фаворов 22, Денис Безбородько 40, Темур Парцвания 70, Михаил Сергийчук 79 - Назарий Русин 90+1

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УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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