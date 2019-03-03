Рамос рассказал о стычке с Месси

Новости спорта: Капитан Реала Серхио Рамос объяснил скандальный момент в матче с Барселоной.

Накануне мадридский Реал принимал Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура чемпионата Испании, каталонцы выиграли со счетом 1:0.

Одним из самых запомнившихся моментов матча стал эпизод с участием капитанов команд — Серхио Рамоса и Лео Месси.

"Это было машинальное движение, не было умышленного удара", — сообщает Рамос после матча. — "Месси очень плохо отреагировал (после того, как Лео получил удар в лицо, он некоторое время пролежал на газоне, а затем поднялся на ноги и пошел разбираться с обидчиком, столкнувшись с ним лбами, — прим. ред.)".

Рамос также заявил, что его команда показала не плохую игру, но все равно не смогла победить.

"Несмотря на то, что мы доминировали в игре и сегодня, и несколько дней назад, результат в футболе приносят голы. Мы не сумели забить. Поздравляем соперника".

Серхио также поделился ожиданиями от Лиги чемпионов и дальнейшей борьбы в чемпионате Испании.

"Барселона была впереди и теперь еще увеличила отрыв. Но до конца чемпионата еще много матчей и мы будем бороться до самого конца, будем делать все возможное. Что касается Лиги чемпионов, то мы должны быть готовы как физически, так и эмоционально, надо продолжать работать. В среду у нас еще один финал", — приводит слова Рамоса AS.