Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
Украинка Саладуха завоевала "бронзу" на ЧЕ-2019 в тройном прыжке
Украинка Саладуха завоевала "бронзу" на ЧЕ-2019 в тройном прыжке
В правила футбола внесли ряд изменений
В правила футбола внесли ряд изменений
Руденко - Кабайел. Видео боя
Руденко - Кабайел. Видео боя

Рамос рассказал о стычке с Месси

Рамос рассказал о стычке с Месси
14:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Капитан Реала Серхио Рамос объяснил скандальный момент в матче с Барселоной.

Накануне мадридский Реал принимал Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура чемпионата Испании, каталонцы выиграли со счетом 1:0.

Одним из самых запомнившихся моментов матча стал эпизод с участием капитанов команд — Серхио Рамоса и Лео Месси.

"Это было машинальное движение, не было умышленного удара", — сообщает Рамос после матча. — "Месси очень плохо отреагировал (после того, как Лео получил удар в лицо, он некоторое время пролежал на газоне, а затем поднялся на ноги и пошел разбираться с обидчиком, столкнувшись с ним лбами, — прим. ред.)".

Борьба Месси и Рамоса - в обзоре матча Реал - Барселона (Видео)

Рамос также заявил, что его команда показала не плохую игру, но все равно не смогла победить.

"Несмотря на то, что мы доминировали в игре и сегодня, и несколько дней назад, результат в футболе приносят голы. Мы не сумели забить. Поздравляем соперника".

Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес Гэлакси в матче с Чикаго Файр (Видео)

Серхио также поделился ожиданиями от Лиги чемпионов и дальнейшей борьбы в чемпионате Испании.

"Барселона была впереди и теперь еще увеличила отрыв. Но до конца чемпионата еще много матчей и мы будем бороться до самого конца, будем делать все возможное. Что касается Лиги чемпионов, то мы должны быть готовы как физически, так и эмоционально, надо продолжать работать. В среду у нас еще один финал", — приводит слова Рамоса AS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правила футбола внесли ряд изменений
02 UFC 235. Результаты боев
03 Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
04 Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
05 Педро Муньоз - Коди Гарбрандт - лучший бой вечера UFC 235 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь