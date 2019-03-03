Моуриньо: В соцсетях Ракитич не так хорош, как на поле

Новости спорта: Жозе Моуриньо считает, что Ивану Ракитичу нужно хорошо поработать с соцсетями.

Известный тренер Жозе Моуринью прокомментировал игру хорватского полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, а также отметил, что его соцсети не так хороши, как действия на поле.

"Давно хотел сказать, что Ракитич - один из самых недооцененных игроков в мире. Ему нужно улучшить свою страницу в Instagram и других социальных сетях, потому что сейчас это очень важно. В этом Иван не так хорош, как на поле.

Ракитич - фантастический игрок во всех аспектах. Он выполняет оборонительную работу на правом фланге, чтобы помочь Лионелю Месси, много бегает. Он фантастически играет в атаке, его действия просты и одновременно эффективны", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Отметим, что Ракитич стал автором единственного гола в матче Реал - Барселона в 26-м туре чемпионата Испании.