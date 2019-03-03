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УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу

УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Олимпик" проиграл "Арсеналу", "Заря" разгромила "Ворсклу" в футбольной Премьер-лиге.

В Киеве и Запорожье завершились очередные поединки 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Футболисты донецкого "Олимпика" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского со счетом 0:1 уступили клубу "Арсенал-Киев", а луганская "Заря" на запорожской "Славутич-Арене" уверенно переиграла полтавскую "Ворсклу" - 3:0.

Судьбу матча "Олимпик" - "Арсенал-Киев" решил гол Сергея Вакуленко, который реализовал пенальти на 11-й минуте. Киевляне доигрывали встречу вдесятером - на 35-й минуте харьковский арбитр Дмитрий Кривушкин удалил с поля Дмитрия Башлая (две желтые карточки).

Победу "Заре" над "Ворсклой" принесли голы Силаса (45+1), Артема Громова (62) и Александра Караваева (77).

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Завершат программу тура воскресные поединки львовских "Карпат" с земляками из ФК "Львов" и "Александрии" с ФК "Мариуполь".

Результаты других матчей тура:

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев) - 1:2

голы: Егор Картушов (83-я минута) - Томаш Кендзера (25), Виталий Буяльский (69);

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1

гол: Марлос (76, с пенальти).

Турнирное положение: "Шахтер" - 51 очко, "Динамо" - 44, "Александрия" - 36, "Заря" - 31, "Десна" - 27, "Ворскла" - 27, "Мариуполь" - 27, "Львов" - 23, "Карпаты" - 20, "Олимпик" - 19, "Черноморец" - 15, "Арсенал-Киев" - 11.

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ФК Олимпик, УПЛ, ФК Арсенал (Киев).
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