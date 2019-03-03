УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя

Новости спорта: Матчами во Львове и Александрии завершился 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Футболисты львовских "Карпат" уступили земляками из ФК "Львов" - 0:1, а "Александрия" на последних минутах спасла игру с "Мариуполем" - 1:1.

Судьбу львовского дерби на стадионе "Украина" решил автогол боснийского защитника "Карпат" Ади Мегремича, который на 35-й минуте срезал мяч в собственные ворота.

Счет на КСК "Ника" в Александрии открыл полузащитник приазовцев Александр Зубков, который отличился на 14-й минуте после результативной передачи Валерия Федорчука. Хозяева отыгрались в конце встречи благодаря голу Евгения Банады (90+1).

Результаты других матчей тура:

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев) - 1:2

голы: Егор Картушов (83-я минута) - Томаш Кендзера (25), Виталий Буяльский (69);

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1

гол: Марлос (76, с пенальти);

"Олимпик" (Донецк) - "Арсенал-Киев" - 0:1

гол: Сергей Вакуленко (11, с пенальти);

"Заря" (Луганск) - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голы: Силас (45+1), Артем Громов (62), Александр Караваев (77).

Турнирное положение: "Шахтер" - 51 очко, "Динамо" - 44, "Александрия" - 37, "Заря" - 31 "Мариуполь" - 28, "Десна" - 27, "Ворскла" - 27, "Львов" - 26 "Карпаты" - 20 "Олимпик" - 19, "Черноморец" - 15, "Арсенал-Киев" - 11.