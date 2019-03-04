Руководство Ромы поставило ультиматум Ди Франческо

Новости спорта: Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо близок к уходу.

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.

Руководство римского клуба отправит специалиста в отставку, если Рома по итогам двух матчей с Порту не выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между этими командами завершилась победой римлян со счетом 2:1. Ответный поединок состоится в Португалии 6 марта.

Ди Франческо возглавил Рому в 2017 году. В прошлом году команда под руководством 49-летнего итальянца дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

В настоящий момент Рома занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 44 очка. 2 марта "волки" разгромно уступили в римском дерби с Лацио со счетом 0:3.