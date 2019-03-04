Золотая бутса 2019: Мбаппе вплотную приблизился к Месси

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 25 мяча (*2) – 50 очков

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 мяча (*2) – 48 очков

3-4. Криштиану Роналду (Ювентус): 19 мячей (*2) – 38 очков

3-4. Фабио Квальярелла (Сампдория): 19 мячей (*2) – 38 очков

5-6. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 18 мячей (*2) – 36 очков

5-6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 18 мячей (*2) – 36 очков

7-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка

7-8. Мохамед Салах (Ливерпуль): 17 мячей (*2) – 34 очка

9. Роберт Сков (Копенгаген): 22 мячf (*1,5) – 33 очка

10-14. Гарри Кейн (Тоттенхэм): 21 мячей (*1,5) – 32 очка

10-14. Николя Пепе (Лилль): 16 мячей (*2) – 32 очка

10-14. Дуван Сапата (Аталанта): 16 мячей (*2) – 32 очка

10-14. Луис Суарес (Барселона): 16 мячей (*2) – 32 очка

10-14. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 16 мячей (*2) – 32 очка

15. Мбайе Диань (Касымпаша): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков

16. Лилиу (Нымме Калью): 31 мяч (*1) – 31 очко

17-24. Люк де Йонг (ПСВ): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

17-24. Закария Бегларишвили (Флора): 30 мячей (*1) – 30 очков

17-24. Паулиньо (Хеккен): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

17-24. Николай Комличенко (Млада): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

17-24. Мбвана Саматта (Генк): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

17-24. Лука Йович (Айнтрахт): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

17-24. Роберт Левандовски (Бавария): 15 мячей (*2) – 30 очков

17-24. Кристиан Стуани (Жирона): 15 мячей (*2) – 30 очков

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.