Новичок Шахтера Соломон рассказал, почему отказал Ман Сити

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о предложении от Манчестер Сити.

Прошедшей зимой донецкий Шахтер приобрел израильского вингера Манора Соломона, за которым ранее следил Манчестер Сити.

"Сити хотел подписать меня в прошлом году, почему не получилось? Думаю, все дело в деньгах. Ман Сити давал меньше, чем хотел наш президент (Амос Лузон, президент бывшего клуба Соломона Маккаби Петах-Тиква, — прим.). Кроме того, их пугал вопрос с армией", — рассказывает Соломон ПроФутболу.

Манор рассказал, что неоднократно разговаривал с представителями "горожан".

"Мы часто с ними [Ман Сити] встречались, я много разговаривал с человеком, который отвечает в Сити за поиск молодых футболистов. Напрямую с Гвардиолой я не контактировал. Знал, если перейду в Ман Сити, то не буду играть, мне придется уйти в аренду. Признаюсь чесно, я хотел туда перейти, но всему свое время", – добавил Соломон.

Напомним, что Манор также объяснил о том, как обстоят его дела с армией Израиля.