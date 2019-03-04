Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)
Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)
Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Новичок Шахтера Соломон рассказал, почему отказал Ман Сити

Новичок Шахтера Соломон рассказал, почему отказал Ман Сити
08:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о предложении от Манчестер Сити.

Прошедшей зимой донецкий Шахтер приобрел израильского вингера Манора Соломона, за которым ранее следил Манчестер Сити.

"Сити хотел подписать меня в прошлом году, почему не получилось? Думаю, все дело в деньгах. Ман Сити давал меньше, чем хотел наш президент (Амос Лузон, президент бывшего клуба Соломона Маккаби Петах-Тиква, — прим.). Кроме того, их пугал вопрос с армией", — рассказывает Соломон ПроФутболу.

Манор рассказал, что неоднократно разговаривал с представителями "горожан".

Экс-тренер Шахтера уволен из Сельты

"Мы часто с ними [Ман Сити] встречались, я много разговаривал с человеком, который отвечает в Сити за поиск молодых футболистов. Напрямую с Гвардиолой я не контактировал. Знал, если перейду в Ман Сити, то не буду играть, мне придется уйти в аренду. Признаюсь чесно, я хотел туда перейти, но всему свое время", – добавил Соломон.

Напомним, что Манор также объяснил о том, как обстоят его дела с армией Израиля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Манор Соломон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя
02 Жан Беленюк вышел в гексагон на WWFC 14 в Киеве
03 WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
04 Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
05 Челси обыграл Фулхэм перед матчем с Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь