Цыганык: Луческу сорвал переход Салаха в Шахтер

Новости спорта: Лидер Ливерпуля в свое время мог оказаться в донецком Шахтере.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что "Шахтер" в свое время мог подписать еще молодого нападающего Мохамеда Салаха.

"В свое время очень молодого Салаха предлагали «Шахтеру». Тогда Луческу сказал: «Ну какой может быть в Египте большой футболист?"

Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые игроки, из которых можно сделать игроков топ-класса».

Салах в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ в составе "Ливерпуля", забив рекордные 32 гола на турнире.