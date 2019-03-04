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Цыганык: Луческу сорвал переход Салаха в Шахтер

Цыганык: Луческу сорвал переход Салаха в Шахтер
09:25 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Лидер Ливерпуля в свое время мог оказаться в донецком Шахтере.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что "Шахтер" в свое время мог подписать еще молодого нападающего Мохамеда Салаха.

"В свое время очень молодого Салаха предлагали «Шахтеру». Тогда Луческу сказал: «Ну какой может быть в Египте большой футболист?"

Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые игроки, из которых можно сделать игроков топ-класса».

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Салах в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ в составе "Ливерпуля", забив рекордные 32 гола на турнире.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Игорь Цыганык, Мохамед Салах.
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