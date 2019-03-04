Болбой Эвертона потроллил Клоппа после ничьей в дерби

Новости спорта: Юрген красиво вышел из ситуации.

После матча чемпионата Англии между Эвертоном и Ливерпулем (0:0) случился забавный эпизод.

Болбой "ирисок" саркастически захлопал в ладоши, увидев проходящего мимо тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Немецкий специалист заметил мальчика и подошел к нему, чтобы поговорить. Они обменялись репликами, что вызвало у тренера смех. Болбой показал Клоппу большой палец, а немец улыбнулся и ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, после нулевой ничьей между командами Ливерпуль потерял первое место в чемпионате, отставая от лидирующего Манчестер Сити на одно очко.

Ранее Клопп заявил, что нынешний сезон - не последний шанс для Ливерпуля выиграть чемпионат Англии.