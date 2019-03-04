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Пирло может возглавить Ювентус

Пирло может возглавить Ювентус
13:20 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Легендарный итальянский игрок Андреа Пирло может начать тренерскую карьеру.

Легендарный итальянский игрок Андреа Пирло может начать тренерскую карьеру.

Сейчас Андреа ведет переговоры с руководством "бьянконери" о его назначении главным тренером Ювентуса U-23, сообщает Football-Italia.

Ожидается, что Пирло начнет выполнять обязанности наставника со следующего сезона. Сейчас Андреа работает экспертом на итальянском телевидении.

В сентябре СМИ сообщали, что экс-игрок сборной Италии получил тренерскую лицензию. На тренерском мостике молодежки Юве Пирло заменит Зирончелли. Ювентус U-23 идет на 13 строчке в группе А Серии С.

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Андреа Пирло, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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