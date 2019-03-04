Назван лучший тренер 20-го тура УПЛ

Новости спорта: Наставник луганской Зари Юрий Вернидуб признан лучшим в 20-ом туре УПЛ.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб признан лучшим наставником 20-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Заря одержала победу над Ворсклой (3:0), и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице.

Лучшим игроком тура стал полузащитник команды Александр Караваев, который в этом матче отметился голом и ассистом.

Следующий матч команда Вернидуба сыграет на выезде против Львова. Игра состоится 9 марта.

Напомним, сегодня луганский клуб объявил о переходе бразильского полузащитника.