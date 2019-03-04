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Манчестер Юнайтед несет потери перед матчем Лиги чемпионов с ПСЖ

Манчестер Юнайтед несет потери перед матчем Лиги чемпионов с ПСЖ
15:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче с «ПСЖ».

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать кадровые проблемы в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Manchester Evening News, нападающий «красных дьяволов» Антони Марcьяль не успеет восстановиться к игре и продолжит восстановление на базе клуба. Также матч пропустят полузащитники Неманья Матич, Хуан Мата и Джесси Лингард, которые также не готовы к возвращению на поле.

Не примет участия в игре с «ПСЖ» и хавбек Поль Погба, который был удалён в первом матче и не сыграет в Париже из-за дисквалификации.

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Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Антони Марcьяль.
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