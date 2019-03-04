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Футболист устроил резню прямо на поле

Футболист устроил резню прямо на поле
17:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: Турецкий футболист устроил резню прямо на поле - арбитр позволил провести матч.

Полузащитник клуба "Амедспор" Мансур Чалар, выступающий в третьей турецкой лиге, вышел на поле с ножом в матче с "Сакарьяспором" и порезал нескольких соперников.

Перед игрой Чалар спрятал нож в рукаве футболки и стал резать соперников во время предматчевого рукопожатия. После матча футболисты "Сакарьяспора" показали порезы. Несмотря на действия Чалара, арбитр разрешил провести матч и он завершился вничью со счетом 1:1.

Представители "Сакарьяспора" написали заявление в полицию на действия игрока.

"В ходе матча капитан "Амедспора" Чалар с помощью режущего предмета ранил пятерых наших футболистов. Но они не сразу сообразили, в чем дело, и играли все 90 минут на поле, поймать Чалара с поличным нам не удалось. Мы уже составили рапорт в полицию по данному инциденту и подали на эту команду в суд", - рассказал пресс-секретарь "Сакарьяспор" Яхья Албайрак.

Руководство "Амедспора" опровергает обвинения, по их мнению это "кампания по очернению" команды. Дело рассмотрит суд.

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После 24 туров "Сакарьяспор" занимает третье место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе. "Амедспор" находится на восьмой позиции.

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Суперлига, Футбол, Чемпионат Турции, Новости спорта, Мансур Чалар.
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