Ракицкий не попал в состав сборной Украины

Новости спорта: Впервые с 2016 года в сборную вызваны Роман Безус и Роман Зозуля.

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список, кто вызван на стартовые матчи отбора к чемпионату Европы-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.

Отметим, что в заявку не вошел бывший защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, перешедший в российский Зенит.

Всего же Шевченко вызвал 26 игроков:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Эдуард Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк), Роман Безус (Гент).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор).

Резерв: Игорь Пластун(Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Роман Зозуля(Альбасете).

Отметим, что первый раз с 2016 года в национальную команду вызвали Романа Зозулю и Романа Безуса.

Сбор начнется 16 марта в Киеве.

Украина сыграет выездной матч с Португалией 22-го марта, а игра против Люксембурга состоится 25-го марта.

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список, кто вызван на стартовые матчи отбора к чемпионату Европы-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.

Отметим, что в заявку не вошел бывший защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, перешедший в российский Зенит.

Всего же Шевченко вызвал 26 игроков:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Эдуард Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк), Роман Безус (Гент).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор).

Резерв: Игорь Пластун(Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Роман Зозуля(Альбасете).

Отметим, что первый раз с 2016 года в национальную команду вызвали Романа Зозулю и Романа Безуса.

Сбор начнется 16 марта в Киеве.

Украина сыграет выездной матч с Португалией 22-го марта, а игра против Люксембурга состоится 25-го марта.