Леганес Кравца и Лунина минимально обыграл Леванте в Ла лиге

В рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу Леганес в домашнем матче обыграл Леванте.
Украинский защитник Василий Кравец провел полные 90 минут в этом поединке за "пепинерос", а голкипер украинской сборной Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.
Леганес — Леванте 1:0.
Гол: Оскар, 13.
Леганес: Куэльяр — Рейес (Тарин, 70), Омеруо, Сиовас (Хуанфран, 83) — Кравец, Ресио, Перес, Оскар, Ньом — Брэйтуэйт, Каррильо (Сабин Мерино, 68).
Леванте: Фернандес — Кабако (Коке, 66), Робер, Рубен Везу — Луна, Моралес, Кампанья, Джейсон, Барди — Саймон (Марти, 75), Майораль.