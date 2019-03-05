Юный талант Реала Эдегор может перейти в Аякс

Новости спорта: Восходящая звезда норвежского футбола Мартин Эдегор может продолжить свою карьеру в "Аяксе".

Мартин Эдегор, игравший за Реал, а ныне выступающий за Витесс, может перебраться в свой третий клуб из Нидерландов – Аякс.

«Аякс? Кто знает?», — заявил Эдегор Voetbal International после победы 4:1 над Бредой, где он поучаствовал в 3 голах.

«Летом я вернусь в Реал, и посмотрим, что решит клуб».

Аякс хотел подписать Эдегора еще когда ему было 15 лет, однако в 16 норвежец выбрал Реал.

Амстердамский клуб грядущим летом точно потеряет Френки Де Йонга, уже проданного в Барселону. Также пользуются спросом на трансферном рынке Маттейс де Лигт, Каспер Дольберг и Донни ван де Беек.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Эдегора 7 голов и 6 ассистов в 23 матчах за Витесс во всех турнирах.