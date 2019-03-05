Юный талант Реала Эдегор может перейти в Аякс

Мартин Эдегор, игравший за Реал, а ныне выступающий за Витесс, может перебраться в свой третий клуб из Нидерландов – Аякс.
«Аякс? Кто знает?», — заявил Эдегор Voetbal International после победы 4:1 над Бредой, где он поучаствовал в 3 голах.
«Летом я вернусь в Реал, и посмотрим, что решит клуб».
Аякс хотел подписать Эдегора еще когда ему было 15 лет, однако в 16 норвежец выбрал Реал.
Амстердамский клуб грядущим летом точно потеряет Френки Де Йонга, уже проданного в Барселону. Также пользуются спросом на трансферном рынке Маттейс де Лигт, Каспер Дольберг и Донни ван де Беек.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Эдегора 7 голов и 6 ассистов в 23 матчах за Витесс во всех турнирах.