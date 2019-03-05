Чудо-гол Ярмоленко и феерия с Ман Сити: история встреч Динамо с клубами АПЛ

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11:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: История встреч киевского Динамо с Челси и другими клубами АПЛ.

Киевское Динамо и лондонский Челси 7 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Челси и Динамо встречались дважды совсем недавно - чуть более трех лет назад эти команды пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов.

В Киеве команды разошлись миром 0:0, а в Лондоне выиграли "синие" благодаря голу Виллиана и автоголу Драгович. Он же, - Драгович, - один гол в составе Динамо отыграл. Динамо тогда заняло второе место в группе и прошло в плей-офф вслед за лондонцами. Сейчас же дальше пройдет только один.

У Динамо богатый опыт встреч с английскими клубами. В половине из 28 предыдущих матчей киевляне терпели поражения, в том числе в 11 из 14 матчей на выезде. В Англии динамовцы не победили ни разу, в девяти матчах при этом не забив ни одного мяча. Последний визит сине-белых на Туманный Альбион датируется сезоном 2015/16, когда киевляне после домашнего поражения 1:3 сыграли по нулям с Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Что касается исключительно Лиги Европы, статистика Динамо в Англии: Н1 П2. С другой стороны, дважды встречаясь с английскими клубами в плей-офф, киевляне оба раза проходили дальше. В 1/8 финала ЛЕ-2010/11 они переиграли Манчестер Сити (2:0 дома, 0:1 на выезде), а в сезоне 2014/15 выбили Эвертон (1:2 на выезде, 5:2 дома).

Челси в в 2013 году оказались в одной группе Лиги чемпионов с Шахтером. В Донецке Челси уступил со счетом 1:2, в Лондоне победил 3:2, но дубль Виллиана, игравшего тогда за Шахтер, оставил англичан вне плей-офф. Шахтер тогда опередил соперника по голам на выезде и финишировал вторым. Челси, оставшись в группе третьим, перешел в Лигу Европы и выиграл турнир. Кроме Шахтера и Динамо, Челси с украинскими клубами не встречался.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, АПЛ, Динамо - Челси.
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