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Реал 0:2 Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Реал 0:2 Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Аякс.

Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде Аякс (2:1). Однако доля путевки в четвертьфинал решится в поединке на Сантьяго Бернабеу.

Реал 0:2 Аякс

Гол: Зиеш, 7, Нерес, 21

Второй тайм начался, будет интересно!

Арбитр дает свисток и команды уходят на перерыв!

45+2 - Начо отлично набежал на подачу с углового. Но его удар вышел неточным - мимо ворот.

45 - Модрич не смог сделать заброс в штрафную. Удар был отбит.

42 - Бэйл получает точный пас в штрафной и наносит удар в левый угол ворот - мяч отскакивает от штанги!

39 - Де Лигт пробил головой после углового, но забить не вышло.

35 - Еще одна вынужденная замена у Реала. Асенсио меняет Винисиуса, который получит травму.

33 - Зиеш наносит удар с угла штрафной площадки. Мяч летит в нижний угол ворот, но Тибо Куртуа делает приличный сейв.

31 - Винисиус смог нанести удар из пределов штрафной, но не попал в левый угол ворот.

29 - Солари вынужден провести замену. Васкес покидает поле из-за травму, а вместо него выходит Бэйл.

25 - Тадич упустил шанс для взятия ворот! Он получил мяч в штрафной, пробил в нижний угол ворот, но недостаточно сильно, вратарь успел достать мяч.

23 - Онана получает порцию аплодисментов с трибун. Junior Винисиус бил с близкого расстояния, но гола не случилось. Если бы не вратарь, то мяч оказался бы в воротах.

21 - Гоооооооооооол Душан Тадич получает мяч, тут же делает передачу, после которой Давид Нерес наносит голевой удар, перекинув вратаря, ошибся Тибо Куртуа. Отличный удар! 0:2!

17 - Винисиус попытался пойти в дриблинг, но мяч чисто вынесли из-под него.

16 - Кроос с края штрафной зарядил в молоко, а не в правый угол, куда целил.

12 - Кроос принял передачу в штрафной, но передержал мяч, и защитники отняли его.

10 - Винисиус делает хороший навес в штрафную, но Андре Онана был первый на мяче тут.

7 - Гооооооооооол! Хаким Зиеш!! Хаким Зиеш получил передачу, которую сделал Душан Тадич и нанес идеальный удар в левый угол ворот. 0:1!

4 - Варан имел отличный шанс забить, но после подачи с фланга нанес удар головой, который попал в перекладину.

2 - Зиеш жестко пытается отобрать мяч у оппонента. Рефери видит нарушение и назначает штрафной.

1 - Бензема убежал в сольный проход, но не смог создать опасный момент - защитники в итоге хорошо сыграли.

Матч стартовал, будет "горячо", смотрим вместе

21.55 Команды уже на поле, все готово к началу матча! Ждем настоящей битвы в Мадриде!

Вторник, 5-е марта. Начало в 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу.

Составы команд:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Начо, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Вальехо, Бейл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

Аякс: Онана -– Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шёне – Зиеш, Ван Де Беек, Нерес – Тадич

Запасные: Варела, Фелтман, Синкгравен, Хунтелаар, Лабйад, Дольберг, Де Вит

В матче трехнедельной давности Аякс, возможно для кого-то и неожиданно, смотрелся лучше Реала, однако гол Асенсио в концовке встречи в Амстердаме круто повернул все. Выездная победа (2:1) делает команду Сантьяго Солари явным фаворитом на выход в 1/4 финала. Но, этот притягивающий к своей задорной игре Аякс, сдаваться никак не намерен.

После игры в Амстердаме Реал победил лишь однажды на внутренней арене. К тому же, "сливочные" получили два очень болезненных удара под дых в виде двух поражений от Барселоны. К тому же, Реал был бит каталонцами в родных стенах — сперва в полуфинале Кубка Испании (0:3), а через несколько дней и в Примере (0:1).

Неизвестно, как подействуют две последних неудачи на мадридцев: загонят в психологическую яму или же наоборот — раненый зверь всегда опасней вдвойне.

У Аякса на внутренней арене тишь да гладь. Еще и местная федерация пошла команде Эрика тен Хага на встречу и перенесла субботний матч чемпионата Нидерландов. Таким образом, Аякс целенаправленно готовился к битве с Реалом на Бернабеу. Как бы это не сыграло злую шутку с нидерландским клубом.

Реал подходит к матчу с Аяксом без своего капитана. Серхио Рамос получил в концовке первой игры желтую карточку, из-за которой и пропускал бы встречу в Мадриде. Правда, в УЕФА посчитали, что капитан Реала умышленно "обнулился", и дисквалифицировали Рамоса еще и на первую четвертьфинальную игру, если, конечно же, Реал туда попадет.

Прогноз букмекеров:

Букмекеры из PariMatch оценивают шансы на успех Реала, как 1,63. Возможная победа Аякса — 5,1. Ничья — 4,4.

Слова тренеров:

Сантьяго Солари (Реал): "Мы хотим выиграть и пройти дальше. У нашей команды есть характер и вкус к Лиге чемпионов. Все в клубе работают, чтобы выступить как можно сильнее — лучше атаковать и больше забивать. Это наша работа".

Эрик тен Хаг (Аякс): "Наша цель завтра очевидна, но она неизменна в каждом матче — забивать голы. Мы Аякс, и нам не важно, против кого мы играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать".

Напомним, сегодня также ответный матч 1/8 финала сыграют Боруссия и Тоттенхэм.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола.
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