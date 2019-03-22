Руни: победа Ливерпуля в АПЛ станет кошмаром для меня

Новости спорта: Экс-форвард МЮ Уэйн Руни болеет за Ман Сити в чемпионской гонке.

Нападающий Ди-Си Юнайтед Уэйн Руни заявил, что не хочет чемпионства Ливерпуля в английской Премьер-лиге этого сезона. Экс-футболист Манчестер Юнайтед и Эвертона будет поддерживать Горожан.

«Хорошо, что я нахожусь далеко от Англии в тот момент, когда Манчестер Сити и Ливерпуль ведут борьбу за чемпионство. Все же надеюсь, что выиграет Ман Сити.

Победа Ливерпуля в чемпионате Англии – кошмарный сон любого фаната Ирисок.

В 2005 году они выиграли Лигу чемпионов, и болельщики Ливерпуля до сих пор говорят об этом. А если Ливерпуль выиграет АПЛ, то они будут вспоминать это еще минимум 10-15 лет», — сказал Руни в интервью TalkSport.

Ливерпуль на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. После 31 матча в активе команды 76 очков. У Манчестер Сити 74 очка после 30 игр.