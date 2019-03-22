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Шахтер готов избавиться от бразильца

Шахтер готов избавиться от бразильца
07:52 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Веллингтон Нем близок к возвращению в Бразилию.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем хочет вернуться в Бразилию, сообщает Globo.com. Горняки готовы рассмотреть предложение о полноценном трансфере игрока или аренде.

Нем планирует сменить клуб до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Украине. Пока никаких официальных запросов о трансфере бразильца нет, но полузащитник интересен клубам из ОАЭ и Японии. Отметим, что в 2017 году Нем уже играл на правах аренды за Сан-Паулу, но из-за травмы сыграл лишь 11 матчей.

Действующее соглашение игрока с Шахтером истекает летом 2020 года.

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27-летний Нем в текущем сезоне сыграл 13 матчей за Шахтер, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Шахтер после 22 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Следующий матч Горняки проведут 3 апреля против Александрии.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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