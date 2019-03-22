Зинченко дал ценный совет Бернарду Силве

Новости спорта: Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против Португалии.

Латераль сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч со сборной Португалии.

"Знаем, что Португалия очень сильная и опасная команда. У них много квалифицированных исполнителей. С Силвой мы обсуждали этот матч. Сказал ему, чтобы он не пасовал на меня, иначе его убьют.

Думаю больше нам стоит опасаться Бернардо Силву. У него невероятный потенциал, а Роналду один из лучших игроков в мире", - сказал Зинченко.

Матч Португалия - Украина состоится 22-го мата на стадионе Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Начало матча в 21:45.