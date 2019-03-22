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Малиновский мог продолжить карьеру в Спартаке

Малиновский мог продолжить карьеру в Спартаке
10:22 Пт, 22 Март 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский мог перебраться в Москву.

Футбольный агент Вадим Шаблий заявил, что Руслан Малиновский попал в сферу интересов Спартака. Но он не хочет отпускать футболиста в чемпионат России.

«Спартаку был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в Спартак или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам», — приводит слова Шаблия sport-express.ru.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к украинскому полузащитнику со стороны Ромы. Также хавбек имел возможность стать игроком Сельты.

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В нынешнем сезоне Руслан сыграл 42 матча, в которых забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что Малиновский также был вызван в сборную Украины на первые матчи отбора к чемпионату Европы-2020. Полузащитник может выйти на поле уже сегодня, 22 марта, в матче с Португалией. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

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ФК Спартак, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский, Вадим Шаблий.
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