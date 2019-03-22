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Португалия - Украина: заявки команд на матч отбора на Евро-2020

Португалия - Украина: заявки команд на матч отбора на Евро-2020
11:12 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В сегодняшнем матче точно не сыграют Сергей Болбат и Артем Шабанов.

Главные тренеры сборных Португалии и Украины Фернанду Сантуш и Андрей Шевченко определились с заявками на стартовый матч отбора на Евро-2020, который состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. Смотреть Португалия – Украина можно на нашем сайте с помощью текстового онлайна.

В заявки команд вошло по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.

Официальная заявка сборной Португалии (по номерам): 1. Руй Патрисиу, 2. Жоау Конселу, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Рафаэль Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Криштиану Роналду, 8. Жоау Моутиньо, 9. Андре Силва, 10. Жоау Мариу, 11. Бернарду Силва, 12. Жозе Са, 13. Данилу, 14. Вильям Карвальо, 15. Рафа Силва, 16. Жоау Фелиш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19. Мариу Руй, 20. Пицци, 21. Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Диего Соуза.

Отбор на Евро-2020. Результаты матчей 21 марта

Официальная заявка сборной Украины (по номерам): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

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