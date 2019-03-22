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Реал определился с главной трансферной целью на лето

Реал определился с главной трансферной целью на лето
11:22 Пт, 22 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство Реала намеренно подписать лидера ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мадридский «Реал» определился с главной целью на летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации издания, «Королевский клуб» после окончания нынешнего сезона сфокусируется на приобретении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Такое решение принял лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

При этом отмечается, что изначально глава «Реала» отдавал предпочтение партнёру Мбаппе по атаке парижан Неймару. Однако свою роль сыграло мнение болельщиков, в частности результаты голосования в Сети, где француз не оставил шансов бразильцу, набрав 89% голосов.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 23 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 26 голов и 6 результативных передач.

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ПСЖ, ФК Реал, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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