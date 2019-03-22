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Бельгия - Россия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Бельгия - Россия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
12:19 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Бельгии одолела сборную России в 1-м туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Бельгийцы активно начали поединок и открыли счет на 15-й минуте усилиями Тилеманса. Но сразу развить свой успех "красные дьяволы" не смогли, поскольку уже через минуту Тибо Куртуа "привез" мяч в собственные ворота, буквально подарив гол Черышеву.

Исправлять положение взялся Эден Азар. Сначала лидер Челси в конце первого тайма самостоятельно заработал, а затем и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А под занавес встречи Азар оформил дубль, когда удачно воспользовался отскоком от Батшуаи в пределах штрафной.

Группа I, 1-й тур

Бельгия – Россия – 3:1

Голы: Тилеманс, 15, Азар, 45 (пенальти), 88 – Черышев, 16

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Футбол, Сборная Бельгии, Новости футбола, Сборная Россия, Отбор на Евро-2020.
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