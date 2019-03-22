Роналду пожертвовал Ювентусом ради матча с Украиной

Новости спорта: Уже сегодня сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020.

Сыграть подопечным Андрея Шевченко предстоит с действующими чемпионами Европы – португальцами. Матч состоится на выезде, что, конечно, еще больше усложняет задачу. В то же время, за спиной нашей команды отбор на ЧМ-2018 и несколько контрольных поединков, так что состав можно считать вполне сыгранным. Тренерский штаб отлично понимает возможности своих футболистов и как лучше всего подготовиться к матчу с Португалией.

Соперник более чем серьезный, и дело даже не в их титуле. В составе португальской сборной даже без учета Криштиану Роналду собрано много квалифицированных исполнителей из именитых европейских клубов. Портал transfermarkt оценивает команду в 692 млн евро, в то время как украинскую сборную — в 114,65 млн.

Роналду, кстати, со всей серьезностью подходит к матчу с Украиной. Он даже попросил главного тренера «Ювентуса» не задействовать его в матче Серии А против «Дженоа». Футболисту пошли навстречу, после чего туринцы впервые проиграли в текущем чемпионате (0:2). Безусловно, с Роналду шансы на победу вырастают у любой команды. Сейчас аналитики Parimatch оценивают выигрыш португальцев в 63% (23% на ничью и 14% — на победу сборной Украины).

Главная потеря команды Андрея Шевченко — это травма Ярмоленко. Впрочем, за прошедшие с тех пор 5 месяцев тренерский штаб «подлатал» боевой состав сборной. Вновь получили вызов Эдуард Соболь и Роман Безус, для которых это явно должно стать дополнительной мотивацией. Александр Зинченко, играя за «Манчестер Сити», продолжает набирать форму. А форвард «Гента» Роман Яремчук накануне отметился дублем в чемпионате Бельгии, — ожидаем, что и с португальцами он продолжит свою голевую серию. .

Вполне возможно, что дебютный матч в составе сборной нашей страны проведет принявший украинское гражданство Жуниор Мораес. Несомненно, это хорошее усиление атакующего потенциала команды Шевченко. Ждем дебютный гол украинского бразильца?

Напомним, для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Но даже если этого не произойдет, у сборной Украины будет еще шанс пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций УЕФА, которые состоятся в марте следующего года.