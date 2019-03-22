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Роналду пожертвовал Ювентусом ради матча с Украиной

Роналду пожертвовал Ювентусом ради матча с Украиной
14:18 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Уже сегодня сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020.

Сыграть подопечным Андрея Шевченко предстоит с действующими чемпионами Европы – португальцами. Матч состоится на выезде, что, конечно, еще больше усложняет задачу. В то же время, за спиной нашей команды отбор на ЧМ-2018 и несколько контрольных поединков, так что состав можно считать вполне сыгранным. Тренерский штаб отлично понимает возможности своих футболистов и как лучше всего подготовиться к матчу с Португалией.

Соперник более чем серьезный, и дело даже не в их титуле. В составе португальской сборной даже без учета Криштиану Роналду собрано много квалифицированных исполнителей из именитых европейских клубов. Портал transfermarkt оценивает команду в 692 млн евро, в то время как украинскую сборную — в 114,65 млн.

Роналду, кстати, со всей серьезностью подходит к матчу с Украиной. Он даже попросил главного тренера «Ювентуса» не задействовать его в матче Серии А против «Дженоа». Футболисту пошли навстречу, после чего туринцы впервые проиграли в текущем чемпионате (0:2). Безусловно, с Роналду шансы на победу вырастают у любой команды. Сейчас аналитики Parimatch оценивают выигрыш португальцев в 63% (23% на ничью и 14% — на победу сборной Украины).

Главная потеря команды Андрея Шевченко — это травма Ярмоленко. Впрочем, за прошедшие с тех пор 5 месяцев тренерский штаб «подлатал» боевой состав сборной. Вновь получили вызов Эдуард Соболь и Роман Безус, для которых это явно должно стать дополнительной мотивацией. Александр Зинченко, играя за «Манчестер Сити», продолжает набирать форму. А форвард «Гента» Роман Яремчук накануне отметился дублем в чемпионате Бельгии, — ожидаем, что и с португальцами он продолжит свою голевую серию. .

Вполне возможно, что дебютный матч в составе сборной нашей страны проведет принявший украинское гражданство Жуниор Мораес. Несомненно, это хорошее усиление атакующего потенциала команды Шевченко. Ждем дебютный гол украинского бразильца?

Португалия - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020

Напомним, для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Но даже если этого не произойдет, у сборной Украины будет еще шанс пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций УЕФА, которые состоятся в марте следующего года.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Евро-2020, Португалия - Украина.
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