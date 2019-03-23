Фонсека рассказал о возможном уходе из Шахтера

Пауло Фонсека пока не собирается покидать Шахтер. Об этом он рассказал в интервью Maisfutebol.
"Я с большим интересом думаю о работе в чемпионате из европейской топ-5, однако сейчас все мои мысли – об успешных выступлениях Шахтера как на внутренней арене, так и в еврокубках", – поделился Фонсека.
Напомним, что Пауло уже третий год в Шахтере, с которым стал двукратным чемпионом Украины, завоевал два кубка и сейчас идет на первом месте УПЛ. В услугах Фонсеки уже заинтересована Рома, которая ищет замену Клаудио Раньери.