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Лукаку рассказал, как Ибрагимович изменил его

Лукаку рассказал, как Ибрагимович изменил его
04:19 Сб, 23 Март 2019 Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что работа рядом со Златаном Ибрагимовичем помогла ему стать лучше.

Ранее Лукаку и Ибрагимовича представлял один и тот же агент - Мино Райола. Напомним, что Лукаку присоединился к "Манчестер Юнайтед" в июле 2017 года из "Эвертона".

"Все, что я узнал от Златана, было великолепно, особенно истории, которые он рассказывал мне, - цитирует Лукаку официальный сайт "Манчестер Юнайтед". - Он рассказывал о своем опыте в "Интере", "Милане, "Барселоне" и "Аяксе". Давал советы видения поля и говорил о том, как быть конкурентоспособным.

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На тренировках мы никогда не были в одной команде, ведь мы оба нападающие. Однажды он пошел против меня! Именно тогда я понял, что этот парень хочет соревноваться, и этот парень хочет бороться за свое место. Поэтому он изменил меня. Это было откровением".

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, АПЛ.
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