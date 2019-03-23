Лихтштайнер нацелен на Евро-2020

Новости спорта: Игрок Арсенала хочет регулярно играть с прицелом на Евро-2020.

В интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер поделился мнением о своем будущем.

«Переговоры о продлении контракта с «Арсеналом» имели место. Мы должны посмотреть, устроит ли это обе стороны.

«Арсенал» - отличный клуб, и я им очень доволен, но я хочу регулярно играть с прицелом на Евро-2020. В этом сезоне все было хорошо. Но если менеджер скажет мне, что не рассчитывает на меня в следующем сезоне, мне придется подумать о своем будущем. Мне будет очень сложно, если карьера в сборной Швейцарии подойдет к концу. Я хочу выиграть с ней Лигу Наций в июне, а в следующем году - чемпионат Европы.

«Арсенал» - топ-клуб и играть за него всегда было сложно. Я переехал в новую страну, и мне пришлось открывать новых людей, новую лигу и новую тактику. Все это требует времени», - рассказал футболист.