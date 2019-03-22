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Болгария отыгралась в матче с Черногорией благодаря фейковому пенальти

Болгария отыгралась в матче с Черногорией благодаря фейковому пенальти
21:09 Пт, 22 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Черногория упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Болгарией.

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Болгарии сыграла вничью с национальной командой Черногории со счётом 1:1. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, ему помогали Фредерик Акетт и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 50-й минуте — автором гола стал Стефан Мугоша.

Спас хозяев от поражения Тодор Неделев, реализовав 11-метровый на 82-й минуте. Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов отыграл все 90 минут, не отметился результативными действиями и получил жёлтую карточку.

Болгария и Черногория выступают в группе А со сборными Англии, Чехии и Косово.

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В следующем туре Болгария на выезде сыграет с Косово. Черногории предстоит домашняя игра с Англией. Оба матча пройдут 25 марта.

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Сборная Черногории, Сборная Болгарии, Евро-2020, Новости спорта.
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