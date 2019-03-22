Сборная Украины сыграла вничью с Португалией в Лиссабоне

Новости спорта: 22 марта сборная Украины провела свой первый матч отбора на чемпионат Европы-2020.

В Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" завершился матч 1-го тура группового раунда квалификации на Евро-2020 в квартете B Португалия - Украина. Итогом встречи стала безголевая ничья.

Сборная Португалии владела преимуществом на протяжении всего матча. Хозяевам даже удалось забить гол в первом тайме, но рефери справедливо зафиксировал офсайд в эпизоде с забитым мячом Карвалью. Во втором тайме португальцы взвинтили темп и стали создавать опасные моменты у ворот Пятова еще чаще, однако украинский голкипер показывал сегодня в воротах чудеса реакции. Отметим, во втором тайме за национальную команду Украины дебютировал Жуниор Мораес, который не реализовал убойный момент в концовке встречи.

Португалия 0:0 Украина

Предупреждение: Степаненко 86'

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Составы команд:

Сборная Португалии: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью (Жоау Мариу 87'), Карвалью, Невеш (Рафа Силва 62'), А. Силва (Диего Соуза 73'), Б. Силва, Роналду.

Сборная Украины: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос (Цыганков 66'), Коноплянка (Буяльский 87'), Яремчук (Мораес 76').

25 марта сборная Украины проведет свой второй гостевой матч отбора на ЧЕ-2019. противостоять подопечным Шевченко будет команда Люксембурга.