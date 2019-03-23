Назван лучший игрок матча Португалия - Украина

Новости спорта: Вратарь Андрей Пятов стал героем выездного матча с Португалией.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в стартовом поединке отборочного турнира Евро-2020 получил наивысшую оценку от InStat Index.

Самым полезным игроком матча Португалия — Украина стал капитан нашей команды, голкипер Андрей Пятов. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 363 балла. В активе Пятова было восемь отраженных ударов, при этом семь из них были нанесены из пределов штрафной площади.

Вратарь "сине-желтых" пять раз сыграл на выходах (у португальцев была 41 фланговая передача и 19 стандартов). Также Пятов выполнил 45 передач с точностью 84%.