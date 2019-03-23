Месси вернулся в сборную Аргентины (Видео)

Новости спорта: Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила команде Венесуэлы со счетом 1:3.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, которому ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Счёт на 6-й минуте открыл Хосе Саломон Рондон, которому ассистировал Роберто Росалес. Перед самым свистком на перерыв преимущество венесуэльцев увеличил Джон Мурильо с паса Росалеса. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Лаутаро Мартинес с передачи Джованни Ло Чельсо. Третий гол в ворота аргентинцев забил Хосеф Мартинес, реализовавший пенальти.

Напомним, что этот матч стал первым для Лионеля Месси за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018.