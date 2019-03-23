Юношеская сборная Украины без шансов проиграла Болгарии

Новости спорта: Подопечные Владимира Езерского потерпели поражение в матче против сверстников из Болгарии.

В рамках тренировочного сбора юношеская сборная Украины провела товарищеский матч со сверстниками из Болгарии.

Первый тайм оказался безголевым, а в середине второй половины встречи подопечные Олега Кузнецова пропустили первыми.

В конце матча украинская команда совсем посыпалась: на 81-й минуте голкипер Моргун был удален за игру руками за пределами штрафной площадки, а на 86 и 88-й минутах сборная U-18 пропустила еще дважды и разгромно уступила.

Товарищеский матч

Болгария (U-18) – Украина (U-18) 3:0

Украина: Моргун, Мудрик, Каленчук, Якуба, Ярош, Литвиненко (Мельничук, 54), Бодня, Гуров (Данилюк, 54), Завгородний, Волошин, Чирук (Пидручный, 54).

Отметим, что команда Кузнецова проведет 3 поединка квалификационного турнира на Евро-2020 (U-19) в ноябре. Соперниками нашей сборной будут шведы, словенцы и эстонцы.