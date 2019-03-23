Монако хочет выкупить футболиста Атлетико

Новости спорта: Жардим намерен оставить в команде Желсона Мартинша

"Монако" готов предложить мадридскому "Атлетико" 35 миллионов евро за Желсона Мартинша, сообщает goal.com. Как известно, 23-летний португалец защищает цвета клуба Лиги 1 на правах аренды, но "Монако" готов дать игроку постоянный контракт.

Футболист сборной Португалии перешел в "Атлетико" на правах свободного агента в 2018 году после того, как разорвал контракт со "Спортингом" после потасовки с болельщиками на тренировочной базе лиссабонского клуба.

Спор со "Спортингом", который требует от "Атлетико" компенсацию, может осложнить любую сделку по Мартиншу. Португальский клуб претендует на 20 миллионов евро.

На данный момент переговоры между президентом "Спортинга" и руководством "Атлетико" продолжаются, и, вероятнее всего, спор будет решен за счет передачи "Спортингу" одного из игроков мадридского клуба. Предполагается, что в Португалию отправится 25-летний форвард "Атлетико" Лучано Вьетто.