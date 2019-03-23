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Монако хочет выкупить футболиста Атлетико

Монако хочет выкупить футболиста Атлетико
17:49 Сб, 23 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Жардим намерен оставить в команде Желсона Мартинша

"Монако" готов предложить мадридскому "Атлетико" 35 миллионов евро за Желсона Мартинша, сообщает goal.com. Как известно, 23-летний португалец защищает цвета клуба Лиги 1 на правах аренды, но "Монако" готов дать игроку постоянный контракт.

Футболист сборной Португалии перешел в "Атлетико" на правах свободного агента в 2018 году после того, как разорвал контракт со "Спортингом" после потасовки с болельщиками на тренировочной базе лиссабонского клуба.

Спор со "Спортингом", который требует от "Атлетико" компенсацию, может осложнить любую сделку по Мартиншу. Португальский клуб претендует на 20 миллионов евро.

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На данный момент переговоры между президентом "Спортинга" и руководством "Атлетико" продолжаются, и, вероятнее всего, спор будет решен за счет передачи "Спортингу" одного из игроков мадридского клуба. Предполагается, что в Португалию отправится 25-летний форвард "Атлетико" Лучано Вьетто.

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ФК Атлетико М, Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Желсон Мартинш.
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