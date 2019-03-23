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Первая лига: Кучук в Рухе стартовал с победы над Балканами

Первая лига: Кучук в Рухе стартовал с победы над Балканами
19:52 Сб, 23 Март 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: В очередном поединке 19-го тура первенства Украины по футболу состоится встреча винниковского "Руха" и зарянских "Балкан".

Игра началась при явном территориальном преимуществе хозяев. Подопечные Кучука высоко встречали соперника и контролировали мяч львиную долю времени. Заставный сбрасывал на партнера вдоль линии вратарской, но тот на долю секунды не успел, именно так счет мог быть открыт уже в дебюте. В дальнейшем "Рух" использовал взаимодействие Русина и Буя, с ударом последнего. Паламарчук справился, но гол, что называется, назревал. Правда постепенно "Балканы" освоились и благодаря своей "башне" впереди, Алишере Якубове, смогли создать собственные моменты. В первом эпизоде партнер нанес удар существенно выше ворот после скидки новичка из "Подолья". Во втором же Якубов исполнил отвлекающий маневр, который позволил Любчаку замыкать скидку Чернышова ударом в упор. Мысак продемонстрировал фантастическую реакцию, срезав мяч в штангу.

После перерыва тренеры достаточно быстро начали вносить коррективы в течение встречи при помощи замен. В результате Якубова сменил быстрый Болокан. Правда не он, а Юрий Климчук из "Руха" имел первый опасный момент во втором тайме, из убойной позиции седьмой номер хозяев направил мяч точно во вратаря соперника. А вот вышедший на замену Вербный точным навесом нашел голову Никитюка, который и открыл счет в матче. То есть локальную битву замен выиграл все же более опытный наставник из Винников.

Гол:

Дальнейшие коррективы Андрея Пархоменко тоже не помогали сдвинуть дело с мертвой точки, вышедшие на поле Ильницкий, Райчев и Вадим Златов на поле растворились, что является прямой заслугой игроков обороны и центра поля "Руха". Минимальная, но уверенная победа команды Кучука в его дебютном матче.

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Футбол, Первая лига, Новости футбола, ФК Рух, ФК Балканы.
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