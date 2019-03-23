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Швеция минимально обыграла Румынию на старте отбора на Евро-2020

Швеция минимально обыграла Румынию на старте отбора на Евро-2020
21:02 Сб, 23 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала национальную команду Румынии.

В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Швеции Робин Куайсон, отличившийся на 33-й минуте. До перерыва полузащитник «Краснодара» Виктор Классон увеличил преимущество шведов. На 58-й минуте форвард Румынии Клаудиу Кешерю сократил отставание.

В другом матче 1-го тура группы F сборная Мальты принимала национальную команду Фарерских островов. Встреча прошла в Та-Кали на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе Мальты отличились хавбек Кириан Нвоко и защитник Стив Борг, реализовавший пенальти. Автором единственного гола Фарерских островов стал нападающий Якуп Томсен.

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Сборная Румынии, Сборная Швеции, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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