Ливерпуль на Энфилде обыграл Милан в матче легенд (Видео)

Новости спорта: Во время перерыва на матчи сборных Энфилд принял матч легенд Ливерпуля и Милана.

Сегодня на Энфилд Роуд состоялся товарищеский матч между легендами Ливерпуля и Милана. Победа досталась хозяевам поля — 3:2.

В матче приняли участие многие звездные игроки. На поле можно было увидеть таких легендарных игроков как Стивен Джеррард, Андреа Пирло, Кака, Робби Фаулер, Дида и других не менее известных футболистов.

Отметим, что очередным феноменальным голом со штрафного отметился Пирло, а победу мерсисайдцам принес дальний удар Джерарда.

Ливерпуль – Милан 3:2

Голы: Фаулер (25), Сиссе (52) – Пирло (61), Панкаро (78), Джеррард (80)

Стартовый состав Ливерпуля: Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.

На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.

Стартовый состав Милана: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.

На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.