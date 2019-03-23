Ливерпуль на Энфилде обыграл Милан в матче легенд (Видео)

Сегодня на Энфилд Роуд состоялся товарищеский матч между легендами Ливерпуля и Милана. Победа досталась хозяевам поля — 3:2.
В матче приняли участие многие звездные игроки. На поле можно было увидеть таких легендарных игроков как Стивен Джеррард, Андреа Пирло, Кака, Робби Фаулер, Дида и других не менее известных футболистов.
Отметим, что очередным феноменальным голом со штрафного отметился Пирло, а победу мерсисайдцам принес дальний удар Джерарда.
Ливерпуль – Милан 3:2
Голы: Фаулер (25), Сиссе (52) – Пирло (61), Панкаро (78), Джеррард (80)
Стартовый состав Ливерпуля: Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
Стартовый состав Милана: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.