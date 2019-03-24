Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Новости спорта: Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской Премьер-лиги

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте в голосовании — бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (14%). Тройку лучших легионеров в истории чемпионата Англии замкнул экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона (12%).

Анри выступал в составе "Арсенала" с 1999 по 2007 год. Французский форвард провёл за лондонцев 258 матчей в английской Премьер-лиге и забил 175 голов. Вместе с "Арсеналом" Анри дважды становился чемпионом Англии. Позже французский футболист входил в тренерский штаб лондонской команды.