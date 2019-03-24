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Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 24 марта

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Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 24 марта
23:31 Вс, 24 Март 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В воскресенье, 24 марта, на полях Европы состоялись 10 матчей квалификации на Евро-2020.

Сборная Германии обыграла Нидерланды, забив победный мяч на 90-й минуте. Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).

Представляем результаты всех 10 матчей за 24 марта.

Нидерланды - Германия 2:3

Голы: де Лигт, 48, Депай, 63 — Сане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90.

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — Вейналдум, де Роон (Л. Де Йонг, 90+1), Ф. де Йонг — Промес, Депай, Бабель (Бергвейн, 46).

Германия: Нойер — Зюле, Гинтер, Рюдигер — Керер, Кроос, Горецка (Гюндоган, 70), Киммих, Шульц — Гнабри (Ройс, 88), Сане.

Предупреждения: Блинд.

Польша - Латвия 2:0

Голы: Левандовски, 76, Глик, 84

Польша: Щесны – Кендзера, Глик, Паздан, Реца – Гросицки (Франковски, 83), Крыховяк, Клих (Блащиковски, 62), Зелиньски – Пьонтек (Милик, 87), Левандовски

Латвия: Штейнбор, Дубра, Максименко, Ошс, Лайзанс, Исаев, Икауниекс, Ракель, Савальниекс (Габов, 80), Гутковский (Улдрикис, 70), Карашаускс (Тоберс, 85).

Предупреждения: Пьонтек, Максименко, Кендзера, Икауниекс.

Северная Ирландия - Беларусь 2:1

Голы: Эванс, 30, Мадженнис, 87 — Стасевич, 33.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Даллас, Кэткарт, Эванс, Льюис — Макнэйр, Дэвис, Сэвилл — Макгинн (Мадженнис, 68), Лафферти (Бойс, 79), Джонс (Фергюсон, 85).

Беларусь: Климович — Шитов (Поляков, 73), Мартынович, Сиваков, Володько — Маевский, Драгун — Савицкий (Нехайчик, 85), А.Глеб (Путило, 66), Стасевич — Лаптев.

Предупреждение: Лаптев.

Словения - Северная Македония 1:1

Кипр - Бельгия 0:2

Голы: 0:1 – Азар, 10; Батшуайи, 18.

Кипр: Пардо, Лайфис, Меркис, Кусулос, Иоанну, Эфрем (Шполярич, 75), Артиматас, Папулис, Маргаса, Антониу (Макрис, 81), Жуниор (Георгиу, 46). 

Бельгия:  Куртуа – Альдервейрельд, Вермален, Вертонген – Кастань, Тилеманс, Дендокер, Т. Азар (Феррейра Карраско, 68) – Мертенс (Янузай, 57), Батшуайи (Прат, 89), Э. Азар.

Казахстан – Россия 0:4

Голы: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоев, 62

Казахстан: Непогодов — Бейсебеков, Логвиненко (Вороговский, 29), Малый, Ахметов — Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев (Турысбек, 59), Куат, Суюмбаев — Перцух (Жуков, 85).

Россия: Гилерме – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук), Газинский, Оздоев, Черышев — Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев, Куат, Ахметов, Черышев, Зайнутдинов.

Сборная России не имела проблем с Казахстаном, который несколько дней назад шокировал Шотландию. Уже в первом тайме Черышев решил судьбу матча, забив два гола.

Уэльс – Словакия 1:0

Голы: Джеймс, 5

Уэльс: Хеннесси — Дэвис, Лоуренс, Мифем, Робертс — Брукс (Робертс, 60), Уилсон (Волкс, 87), Смит, Аллен, Джеймс (Уильямс, 73) — Бэйл.

Словакия: Дубравка — Пекарик (Шафранко, 90), Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Мак (Стох, 69), Куцка, Гамшик — Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак.

Предупреждения: Мак, Вавро, Лоботка, Аллен, Брукс, Дюриш, Гамшик, Стох.

Уэльс на своем поле благодаря раннему голу Джеймса одолел сборную Словакии.

Венгрия – Хорватия 2:1

Голы: Салаи, 34, Паткои, 76 – Ребич, 13

Венгрия: Гулачи, Барат, Кадар, Орбан, Паткаи, Джуджак (Беше, 85), Надь, Собослаи (Кальмар, 65), Ловренчич, Салаи, Надь (Варга, 40).

Хорватия: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.

Предупреждения: Джуджак, Ловрен.

Сборная Венгрии на своем поле сумела победить Хорватию. Хотя гости первыми смогли забить, венгры нашли в себе силы не только восстановить паритет, но и вырвать победу. Решающий гол на счету Паткои.

Отметим, что за сборную Венгрии весь матч отыграл защитник "Динамо" Тамаш Кадар. У хорватов же полную игру провел экс-динамовец Домагой Вида.

Израиль – Австрия 4:2

Голы: Зехави, 34, 45, 55, Даббур, 66 – Арнаутович, 8, 75

Израиль: Харуш – Даса, Дгани, Еини, Таа (Хабши, 77), Бен Харуш – Кайал (Коэн, 72), Перец, Натхо – Даббур (Хемед, 80), Захави

Австрия: Линднер – Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Вебер (Янко, 60) – Шлагер (Онисиво, 61), Баумгартлингер – Лазаро, Забитцер, Цул (Кайнц, 85) – Арнаутович

Предупреждения: Таа, Лазаро, Дгани, Захави, Жуль, Драгович, Арнаутович, Онисиво.

Израильская сборная совершила сенсацию, победив Австрию. На два мяча Арнаутовича хозяева ответили хет-триком Зехави и голом Даббура.

Сан-Марино – Шотландия 0:2

Голы: Маклин, 4, Расселл, 74

Сан-Марино: Бенедеттини — Баттистини, Симончини (Лунадеи, 86), Чеволи, Палацци — Муларони, Е.Голинуччи, А.Голинуччи, Хирш (Грандони, 78) — Берарди, Витаиоли (Нанни, 61).

Шотландия: Бэйн — О'Доннелл, Бэйтс, Маккенна, Робертсон — Маклин, Макгрегор (Мактоминей, 57) — Расселл, Армстронг (Форрест, 71), Фрэзер — Патерсон (Макналти, 37).

Предупреждения: Берарди — Мактоминей.

Напомним, сборная Украины свой следующий матч сыграет 25 марта против Люксембурга (начало в 21:45).

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Сборная Германии, Евро-2020, Сборная Бельгии, Новости спорта, Новости футбола, Отбор Евро-2020.
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