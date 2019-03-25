Лион намерен подписать форварда Челси

Новости спорта: Французский форвард Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в Лиге 1.

Форвард сборной Франции и Лондонского Челси Оливье Жиру может перебраться в Лион уже ближайшим Летом. Об интересе со стороны "ткачей" заявил сам футболист.

"Есть заинтересованность со стороны Лиона. Но пока что я ни и с кем не общался. Мне все нравится в Англии. Всегда приятно, когда тебя куда-то сватают. Лион - очень хороший клуб, особенно при президентстве Жан-Мишеля Ола.

Однако, я хочу получать больше игрового времени и настроен на важную роль в команде в Челси. Посмотрим, как все сложится", - сообщил Жиру.

В текущем сезоне Лиги 1 Лион занимает третье место и имеет в своем активе 53 пункта. Жиру, в свою очередь, провел за Челси 30 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевых паса.

Напомним, ранее Жиру вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции.