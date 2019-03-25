Моуриньо назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Новости спорта: Экс-наставник мадридского Реала рассказал о шансах команд в ЛЧ.

Экс-тренер Манчестер Юнайтед, Челси, Реала, Интера и Порту Жозе Моуриньо высказал мнение, кто помпорит за "ушастого" в финале Лиги чемпионов.

"Ювентус и Барселона - два фаворита на победу в ЛЧ, они доберутся до финала.

Все обсуждают Роналду и Месси, однако мне больше нравится говорить о "бьянконери" и "блаугранас". Я всю жизнь буду тренером, а футбол все еще командный вид спорта. У Юве и Барсы есть опыт, навыки и по особенному игроку (Криштиану Роналду и Лионель Месси). С такими футболистами в результате становятся лучшими", - цитирует португальского специалиста AFP.

Ранее Жозе заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности уже в ближайшее время.

Напомним, что Барселона сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 финала, а Ювентус встретится с Аяксом.